У Тернополі через відсутність масок оштрафували більше сотні людей

Більше сотні людей оштрафували у Тернополі минулого тижня через перебування без масок у громадських місцях.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. За його словами, попри тривалість пандемії це порушення стало масовим.

Дотримання карантину у Тернопільській громаді відстежують мобільні групи за участю поліціянтів і муніципальних інспекторів. Правоохоронці складають постанови на місці.

“Часті перевірки за участю правоохоронців, мобільних груп дають результати. Протягом тижня у нас складено 103 адміністративні постанови про порушення за перебування без масок. Попри тривалість пандемії люди дозволяють собі порушувати та ігнорують елементарний принцип маскового режиму. Це досить часті порушення, ми їх фіксуємо. Сподіваємося, що люди будуть ставитися серйозно”, – зазначив Сергій Осадца.

Додамо, через відсутність масок поліцейські можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян — від 170 до 255 гривень.