У Тернополі поліціянти не допустили роботу ресторанів, які порушували карантин. А власників цих закладів громадського харчування притягнули до відповідальності.

Під час перевірок, які проводили мобільні групи минулими вихідними, у Тернополі виявили ряд порушень в ресторанах. Окремі заклади громадського харчування влаштовували масові святкування і навіть дискотеки.

“Щодо закладів громадського харчування, нам вдалося на минулому тижні не допустити роботу закладу «Бункермуз», який в нас є системним порушником. Минулими вихідними цей заклад не працював. Впевнений, що він не буде працювати і далі, тому що в нас заборонені дискотеки. Також у закладі «За склом» були порушення, дякую силам Національної гвардії, у п’ятницю, суботу, неділю було не допущено роботу всупереч вимогам карантину. В приміщені були люди у кількості 20-30 осіб, нами були вжиті заходи про притягнення до відповідальності. Цими вихідними ми будемо працювати спільно з працівниками патрульної поліції, щоб не допустити подій, які були минулими вихідними”, – наголосив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, тернопільські поліціянти минулого тижня у ресторанах зареєстрували 11 порушень, повідомляли про які здебільшого жителі Тернополя, а також їх виявляли під час спеціальних перевірок.