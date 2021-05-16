17 адміністративних протоколів та 60 постанов склали поліцейські минулого тижня на Тернопільщині. До відповідальності притягували підприємців, які нехтували правилами карантину.

Минулого тижня поліціянти та муніципальні інспектори проводили перевірки у торгових закладах і в ресторанах. Щодо порушників складали адміністративні протоколи.

“За тиждень було складено працівниками поліції 17 протоколів і винесено 60 постанов. У більшості суб’єкти господарювання дотримуються карантинних вимог. Ми з муніципальною інспекцією здійснюємо перевірки. Здійснюємо перевірки у торгових закладах, а також у закладах громадського харчування. Зокрема, порушення були зафіксовані у таких закладах: “За склом”, “Рандеву”, “Версаль”. Минулого тижня у цих закладах були перевірки і були виявлені порушення. На суб’єктів господарювання складені протоколи”, – зазначив начальник відділу превенції Патрульної поліції області Іван Паньків.

Додамо, попри стабілізацію епідемічної ситуації з COVID-19, Тернопільщина залишається у жовтій зоні карантину, що передбачає ряд обмежень. За їхнім виконаннями стежитимуть мобільні групи у складі поліцейських і муніципальних інспекторів.