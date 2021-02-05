«Червоний» рівень небезпечності оголосили у Тернополі через негоду.

Протягом доби погодні умови на території громади значно ускладняться. Метеорологи передбачають опади у вигляді дощу, мокрого снігу, зниження температурних показників до 10 градусів морозу. Відтак на дорогах може утворюватися сильна ожеледиця.

Як повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, протягом доби в області сніжитиме. Місцями дошкулятиме північно-східний вітер 3 – 8 метрів за секунду. Протягом доби зберігатиметься мінусова температура повітря: вдень 2 – 4 градуси морозу, вночі близько 10 нижче нуля.

У Тернопільській міській раді повідомили, що у зв’язку із очікуваними опадами у вигляді дощу і снігу та зниженням температурних показників, оголошується «червоний рівень» системи оповіщення на території громади. Щоб не перешкоджати роботі снігоочисної техніки, наполегливо просять водіїв транспортних засобів не паркувати автомобілі на узбіччі доріг та у дворах.