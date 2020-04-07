Безпритульні тварини у Тернополі залишилися без їжі, – розповідають зоозахисники.

Раніше їх підгодовували біля закладів громадського харчування, працівники офісів, магазинів, ринків. Нині чотирилапі можуть розраховувати лише на небайдужих перехожих.

Тернопільські зоозахисники влаштували рейд містом, щоб нагодувати тварин, – розповідає керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Найбільше безпритульних чотирилапих живе біля ринків і вокзалів.

«Черговий раз їздили ми містом, щоб покормити котів і собак. Розуміємо, що найбільш проблемними зараз є території ринків та вокзалів. Вже зібрали невеличку групку волонтерів, які мають бажання допомогти підгодовувати тварин. Але ще потрібні люди, котрі б могли допомогти охопити ринок на Оріоні та на вул. 15 Квітня, біля залізничного вокзалу, автовокзалу. Якщо хтось має бажання допомогти кормом, теж будемо дуже вдячні. Тел.: 068 445 24 46».

Волонтери закликають жителів обласного центру не бути байдужими до безпритульних тварин, за можливості – підгодовувати їх.

Софія Романська