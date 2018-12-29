У Тернополі через “аса паркування” утворився затор. ФОТО

29/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі на вулиці Крушельницької через одного водія утворився затор. Чоловік так припаркувався, що перегородив дорогу іншим водіям. Проте автомобіль авакуйовувати не довелося.

«Сьогодні близько 16 год, патрульним надійшло повідомлення про те, що по вул. С. Крушельницької водій автомобіля TOYOTA порушив ПДР, неправильно припаркувавши транспортний засіб, через який утворився значний затор. Один з екіпажів одразу ж вирушив на місце події, де і виявив водія TOYOTA. На керманича інспектори склали відповідну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (порушення правил зупинки, що створюють перешкоду дорожньому руху), санкція статті передбачає штраф у розмірі 510 гривень», – повідомила у п’ятницю прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

У поліції нагадають, за неправильне паркування авто можуть евакуювати на штраф майданчик. Оплата евакуації – 720 грн. для авто до 2 тонн.

Софія Романська