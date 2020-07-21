21 липня з 20:00 год. буде частково перекритий рух транспорту на проспекті Степана Бандери, зокрема, від готелю «Avalon» до Тернопільського міського стадіону.

Як повідомляють у міськраді, зумовлено це необхідністю проведення поточного ремонту дорожнього покриття на вказаній ділянці дороги.

З 20:00 год. буде також частково призупинено роботу тролейбусів, що курсують через просп. Степана Бандери, проте без змін працюватимуть автобуси і маршрутки, а також тролейбус на маршруті №11.

Прохання до водіїв з розумінням віднестися до тимчасових незручностей та бути уважними під час проїзду просп. Степана Бандери.