Об’їзну дорогу Тернополя розпочнуть ремонтувати з 21 травня.

У зв’язку з цим буде частково обмежений рух транспорту від розв’язки на 15 Квітня – Протасевича – проспект Бандери – Підволочиське шосе до розв’язки Будного – Об’їзна – Микулинецька. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому 20 травня.

– Прийнятим рішенням ми дозволяємо товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» частково обмежити рух автотранспорту на вказаній ділянці дороги з 21.05.2021 року до 01.07.2021 року для виконання будівельних робіт, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Зараз підрядник планує виконати роботи з облаштування нової лінії дощового колектору. Ці роботи на Збаразькому кільці пройдуть на вихідні дні, а з понеділка перекриємо рух по полосах. За тиждень заплановано виконати роботи від Збаразького кільця до Гаївського моста, а наступного тижня від Гаївського моста до Ватрівської розв’язки. Далі залежно від погодних умов та темпу виконання робіт будемо планувати обмеження на наступну ділянку.

На ділянці проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-12 будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху. Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.