З переломом гомілки та іншими ушкодженнями до лікарні госпіталізували дванадцятирічного хлопчика. Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 23 квітня близько 12:40 на вулиці Живова. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що неповнолітній вибіг із-за припаркованого буса.

В цей час іншою смугою рухався автомобіль Volkswagen Transporter. Водій не помітив хлопчика, який раптово вибіг на дорогу за межами пішохідного переходу. Як результат – дитина потрапила під заднє колесо автомобіля.

Більш конкретні деталі автопригоди встановить слідство.