Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно водійки КП «Тернопільелектротранс», яка керуючи тролейбусом SKODA допустила наїзд на пішохода в обласному центрі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 квітня цього року водійка тролейбуса SKODA, який належить КП «Тернопільелектротранс», рухаючись за маршрутом №2 проспектом С.Бандери м. Тернополя, навпроти будинку № 19, допустила наїзд на пішохода. Чоловік літнього віку саме перетинав проїзну частину дороги справа-наліво відносно руху транспортного засобу по нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок наїзду чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими перебував на лікуванні в університетській лікарні, де помер від отриманих внаслідок ДТП травм.

Завершено розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

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