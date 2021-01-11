У Тернополі будуть судити сутенерку з Дніпра

Причетність до тридцяти п’яти фактів сутенерства інкримінують оперативники Тернопільщини сорокаоднорічній жінці.

Їй 9 січня оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 КК України – сутенерство, вчинене повторно щодо кількох осіб.

Підозрювана – жителька Дніпропетровської області. За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, жінку уже притягували до кримінальної відповідальності в Запоріжжі за аналогічні злочини. Проте тоді вона отримала лише умовний термін покарання і відновила незаконний бізнес, але тепер уже на території Тернопільщини.

В обласному центрі підозрювана влаштувала бордель, у якому працювало позмінно кілька молодих дівчат з Запорізької та Житомирської областей. Обслуговували клієнтів лише за місцем проживання – на орендованих квартирах. Наразі оперативники встановили шість адрес, за якими працювали повії.

Година сексуальних послуг вартувала 1200 гривень, за 30 хвилин задоволення потрібно було віддати 700 гривень. Частину коштів дівчата віддавали сутенерші за “допомогу” у веденні бізнесу.

У ході розслідування стало відомо, що дівчата рекламували свою діяльність і на сайтах в інтернет-мережі, де вказували телефон для довідок.

12 листопада працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури провели обшуки у двох помешканнях. Оперативники виявили та вилучили сім-картки, мобільні телефони, гроші та записники.

Після завершення слідства сутенерша постане перед судом.