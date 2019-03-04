У Тернополі будуть судити нелюда, котрий вбив трьох людей

04/03/2019 Розмір тексту:

У Тернополі невдовзі розпочнеться судовий процес над злочинцем, котрий убив трьох людей. Про це повідомляють у прокуратурі області. Жахливі злочини було скоєно минулого року. Вбивця звільнився з в’язниці, де відбував термін за вбивство. Проте на шлях виправлення не став, і позбавив життя ще двох знайомих. Тіло одного з них знайшли у річці, іншого – в закинутій будівлі. Цього разу рецидивісту “світить” довічне.