Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом смертельного травмування працівника залізниці.

Розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2019 року помічник машиніста на перегоні «Тернопіль-Березовиця» здійснював перевірку роботи гальмівної системи вантажного потягу, що складався з 54 вагонів. В цей час, машиніст тепловоза, порушуючи правила безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, привів до руху локомотив, що призвело до стискання вагонів та травмування помічника машиніста, який на той час знаходився між ними. У результаті наїзду рухомого складу потяга, помічник машиніста отримав травми від яких помер на місці події.

Обвинувачений у скоєнні злочину визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.

Слідство за ч.3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.