Поліція передала до суду кримінальне провадження стосовно вбивства Тетяни Подвашецької її товаришем.

Відтак, хлопцеві з “демонічними очима” Андрію Горбатюку загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, повідомляють на сайті Нацполіції в Тернопільській області.

Нагадаємо, злочин трапився в ніч з 15 на 16 квітня цього року. Саме тоді тернополянин прийшов до знайомої, аби завершити раніше набите тату.

Вони зустрілися в помешканні майстрині. Між ними виник конфлікт, який переріс у вбивство дівчини. Остання померла в результаті масивної втрати крові. Після цього 25-річний хлопець втік.

Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У ході розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. Відповідно до її результатів, хлопця визнали осудним.

Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.