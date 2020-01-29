На пресконференції, яка зараз відбувається в Тернополі, голова ради профспілок області Андрій Присяжний розповідає про захід, який запланували на завтра. Об 11-й годині в Українському домі «Перемога» будуть обласні профспілкові збори, а після цього – пікет під облдержадміністрацією.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Андрія Присяжного, Кабінет Міністрів України без попередніх консультацій з профспілками підготував новий законопроєкт «Про працю» та подав його на розгляд Верховної Ради. Проти цього закону виступають усі профспілки України, розповів Андрій Присяжний.

15-16 січня в Києві відбулися перші акції протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян.

Профільний комітет парламенту вирішив поки що не ставити на голосування урядовий законопроєкт «Про працю». Мають ще два альтернативні – від фракцій опозиційної платформи. Їх хочуть об’єднати з урядовим, щоб створити новий трудовий кодекс.

Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов’язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводять в електронну форму. Тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів.

Скорочуються обов’язкові вихідні дні – до 24 годин за кожний 7-денний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов’язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров’я, вагітність, інвалідність.

Законопроєкт про працю подав до парламенту прем’єр Олексій Гончарук.