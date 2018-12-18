У Тернополі будуть евакуйовувати автомобілі, які заважають прибирати сніг? ВІДЕО

18/12/2018 Розмір тексту:

Через сильні снігопади рух автомобілів на Тернопольщині ускладнився. Упродовж доби автошляхи прибирало понад 16 одиниці спеціалізованої снігоприбиральної техніки, а комунальники працювали цілу ніч.

Як повідомляє TV-4, у Козівському районі через снігові замети, бригада швидкої допомоги незмогла вчасто добратись до пацієнта, розповів начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

У Тернополі ситуація уже спокійніша, розповідає заступник начальника відділу благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Але автовласникам ж варто бути особливо уважними у період снігопадів, оскільки припарковані у недозволених місцях авто, які заважатимуть снігоприбиральній техніці, муніципальні інспектори мають право забрати на спеціальні майданчики за допомогою евакуатора.