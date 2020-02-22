Чемпіонат з греко-римської боротьби серед наймолодших спортсменів влаштували у Тернополі. Силами мірялися хлопчики 2008 – 2009 років народження.

Змагання проходили у різних вагових категоріях: від 27 до 62 кг. Серед учасників – молодші учні тернопільських шкіл, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби області. Вони змагалися у десяти вагових категоріях.

«Відбувся Чемпіонат міста Тернополя з греко-римської боротьби серед молодших школярів віком 10 – 12 років. Переможців було визначено у кожній з десяти вагових категорій. Загалом юнаки показали досить гарну підготовку, у результаті було визначено тих, хто проявив себе сильнішим. Вітаємо батьків і тренерів, переможців та призерів Чемпіонату міста Тернополя».

Чемпіонати з греко-римської боротьби у Тернополі вже стали традиційними. Таким чином в місті популяризують цей вид спорту серед сучасного покоління.

Софія Романська