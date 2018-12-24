У Тернополі боролися наймолодші

24/12/2018 Розмір тексту:

Шістдесят шість юних спортсменів зібрав Чемпіонат міста Тернополя з греко-римської боротьби. Змагання приурочили Дню святого Миколая. Серед учасників: хлопчики від восьми до десяти років.

Чемпіонат юних спортсменів проводять у Тернополі щороку, – розповідають організатори. Під час таких змагань силами міряються хлопчики 2009 – 2010 років народження.

«Це змагання серед молодших школярів. Чемпіонат відбувся 20-го грудня 2018-го року, його присвятили Дню святого Миколая. В змаганнях участь взяло 66 юних спортсменів. Учасники змагань показали добрі результати. Переможці отримали нагороди», – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

Греко-римська боротьба – це один із найпопулярніших видів спорту серед тернопільських школярів. За словами тренерів з цього виду спорту, охочих освоїти греко-римську боротьбу чимало. Щоб стати професійним спортсменом бажання і фізичних задатків недостатньо, – кажуть експерти. Необхідне регулярне тренування.

Софія Романська