Борщівник взялися знищувати на території Тернопільської громади. Це отруйна рослина, яка призводить до опіків і токсичних уражень шкіри. Якщо торкнутися до борщівника, з’являються опіки, потім поверхня тіла важко гоїться, необхідне спеціальне лікування.

Борщівник найбільш отруйний в середині літа. Він оселяється переважно у долинах, на берегах річок, а також біля доріг. На Тернопільщині ці рослини заполонили навіть прилеглі території до житлових будинків у містах.

«Борщівник найбільш отруйний вкінці літа. Основними місцями борщівника є береги річок, узбіччя доріг, можуть бути занедбані пасовища. В останні роки борщівник почав з’являтися у містах. Він може рости навіть на подвір’ях будинків. Найбільше розрослася ця рослина у парку Загребелля, на вулицях Львівській і Бригадній. Рослина небезпечна не лише для шкіри, а й для всього організму, одноразове торкання може призвести до серйозних опіків. Опіки з’являються з міхурами, потім можуть залишитися рубці. До речі, опіки з’являються не відразу, а через кілька годин або кілька днів», – розповідає лікар «Центру здоров’я» Зоряна Володимир.

Борщівник має широке зелене листя та білий цвіт. Цю рослину краще оминати. Для знищення борщівника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, як і в попередні роки, уклало договір зі спеціалізованим підприємством. При виявленні рослини на жителів громади просять телефонувати на цілодобову гарячу лінію: 15-80 (зі стаціонарних телефонів) 0 800 303522 або +380674472919, чи повідомляти в управління житлово-комунального господарства.