У Тернополі біля однієї зі шкіл під колеса іномарки потрапила дитина.

Повідомлення про травмованого хлопчика надійшло близько 10:00 від медика бригади екстреної допомоги. Жінка розповіла, що виїжджали на виклик до дев’ятирічного школяра. Малолітній потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Polo.

На місце ДТП виїжджали поліцейські. За попередньою інформацією, учень переходив дорогу біля школи, але за межами пішохідного переходу. Потерпілого доправили до лікарні, а у водійки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.