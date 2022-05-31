У повідомленні, яке отримали люди, не було вказано кінцевої дати переукладання договору з постачальником газу. Відтак багато хто вирішив, що це потрібно зробити до 1 червня. Як виявилося, ще є час до кінця літа.

Вже від ранку 30 травня біля приміщення адміністрації державного підприємства “Газпостач” зібралась велика черга тернополян, пише ТЕРЕН. Люди кажуть, у п’ятницю, 27 травня, отримали платіжки про оплату за газ, де на зворотній стороні було вказано про те, що необхідно переукласти договір із постачальником газу.

У повідомленні не було вказано кінцевого терміну, то ж багато хто подумав, що це потрібно зробити до 1 червня.

Детальніше у відео Романа Луциківа: