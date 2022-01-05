Десятки людей мокнуть під дощем біля банківських установ. Причина: їдуть на заробітки, тому потрібно оплатити візовий збір.

Таку процедуру можна здійснити лише у двох банках файного міста. Нині біля одного із них довжелезна черга, повідомляють Т1 Новини. Дехто жартує, що без “запису у зошит” не пройдеш, інші ж навпаки обурені, адже чекають по дві-три години. Проте всі в один голос кажуть, візу оформити необхідно вже, бо роботодавці закордоном чекають.

Пояснення таким чергам все ж є. Тернополяни повернулись із заробітків на різдвяні свята. За цей час мусять встигнути оформити візу. Нам кажуть, така ситуація виникає не вперше. Зазвичай такі ж черги утворюються і влітку. Біля іншої банківської установи ситуація не краща. Тут ті що стоять в черзі не жартують, а навпаки обурюються. Адже сама процедура займає декілька хвилин. Тому не розуміють, чому мокнуть біля банку вже другу годину.