У Тернополі біля облдержадміністрації зібралося кілька десятків жителів міста й області. Вони вимагали переглянути умови карантину.

На акцію прийшли власники малого та середнього бізнесу. Вони зізнавалися, що їхні фінансові можливості не дозволяють тривалий період перебувати на карантині.

«Ми підприємці Тернополя, представляємо заклади громадського харчування, маємо досить багато працівників. Більше півтора місяця сидимо на карантині. Наші працівники не працюють, податки не платяться, все стоїть. Але чому тоді працює Макдональс, ще деякі заклади? Хочемо, що у цьому напрямку була якась справедливість. Наші фінансові запаси вже завершуються і далі так бути не може», – каже підприємець Юрій.

Люди переконані, що карантин порушує їхні конституційні права. Відтак вони не хочуть з цим миритися.

«Пропагую здоровий спосіб життя. Коли я бачу закриті парки, заборони на прогулянки, то не можу цього терпіти. Натомість бачимо, як багато підпалів стається, інших порушень. Ми пропонуємо поліції співпрацювати, разом патрулювати і виявляти порушників. Ми готові це робити безкоштовно», – додає громадський активіст Борис Гора.

Нагадаємо, масові зібрання в період карантину заборонені. Чи притягуватиме поліція до відповідальності протестувальників, повідомимо згодом.

Софія Романська

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