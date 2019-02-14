У Тернополі більше десяти ОСББ вже сортує сміття

14/02/2019 Розмір тексту:

Ми вже повідомляли, що в результаті змін до правил благоустрою, у Тернополі запроваджують обов’язкове сортування сміття. Відтак у багатоповерхівках міста почали заварювати сміттєпроводи. А підприємства, які відповідають за житловий фонд міста, повинні облаштувати додаткові контейнери для різних видів сміття. Один контейнерний майданчик місту може обійтися до двадцяти тисяч гривень.

Як розповів голова ради ОСББ міста Тернополя Сергій Лупак, практика сортування сміття для деяких жителів не нова. Оскільки більше десяти ОСББ міста вже відсортовують сміття близько року. Також сортування сміття практикують і сусідні села.

«Зміни в українському законодавстві відбулися ще з початку січня минулого року, проте тільки цього року було внесено зміни до правил благоустрою міста Тернополя, відтепер кожне приватне підприємство, яке обслуговує житловий фонд, тобто ЖЕКи, ОСББ, споживчі кооперативи зобов’язані облаштувати на прибудинкових територіях криті майданчики для того, щоб можна було розмістити ще два контейнери, один контейнер має бути для полімерів, інший – для скла. Наразі невирішеним залишається питання – це спеціальні контейнери для скла, а також потрібний спеціальний автомобіль, який буде цей вантаж-сміття перевозити. Наразі необхідно визначитися і з місцем контейнерних майданчиків», – пояснює Сергій Лупак.

Нагадаємо, у Тернополі вирішили сортувати сміття на три види: полімери, скло та змішанні побутові відходи. Деякі ОСББ практикують відділяти папір.

Софія Романська