У Тернополі потребуючим людям безкоштовно розвозитимуть гарячі обіди.

У рамках проекту «Pro_милосердя», відкриття якого заплановане на 17 вересня, спецавтомобіль передадуть для перевезення людей з інвалідністю та доставки гарячих обідів одиноким малозабезпеченим жителям міста.

«Pro милосердя» – спільний проект тернопільського благодійного фонду «Карітас» та Волонтерського лідерського руху. Завдяки співпраці у Тернополі вже придбали соціальне таксі для обслуговування людей з інвалідністю. Також був необхідний автомобіль для доставки гарячих обідів, – каже співорганізатор проекту Сергій Кічула.

«Автомобіль зможе перевозити людей на візку, а також використовуватиметься для розвезення гарячих обідів хворим стареньким одиноким людям! Офіційне відкриття проекту «Pro_милосердя», і передача автомобіля, який зможе перевозити людей на візку, заплановане на 17 вересня о 15:00! Згадаємо цікаві моменти з реалізації цього проекту і анонсуємо новий дуже масштабний і корисний проект «Подаруй світло»! Відкриваємо проект і цікаво поспілкуємося на тему: Благодійність – це круто!, разом з Олегом Собчуком (гурт СКАЙ). Запрошуємо всіх , хто долучився до реалізації цього дива і хто має бажання допомагати підтримувати добро в цьому світі ! Добро робити легко, а разом ще й цікаво!»

Додамо, при «Карітасі» діє благодійна їдальня, де можуть пообідати потребуючі люди. А відтепер гарячі обіди волонтери зможуть доставляти тим, хто не може самостійно пересуватися. Окрім цього, послуга транспортування охопить більше людей.

Софія Романська