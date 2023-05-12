У Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста України потребуючим безкоштовно роздавали одяг. Також тут діяла мобільна медична бригада, де можна було пройти медичне обстеження та проконсультуватися з лікарем.

Відвідала Банк одягу у Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста України переселенка з Маріуполя Ольга Кушнір. Жінка каже: від благодійників отримала сезонний одяг для дітей.

«Ми приїхали сюди майже без нічого. А тут нам багато допомогли благодійники: від житла до необхідного одягу. Це дуже цінно для нас».

Як розповіли волонтери Червоного Хреста, у рамках благодійного проекту мобільна медична бригада приймала пацієнтів, за потреби лікарі видавали ліки та здійснювали додаткові маніпуляції. Також звернутися можна було до психолога.

У пункті прокату люди змогли взяти в тимчасове користування засоби реабілітації: милиці, ходунки, крісла-судна, інвалідні візки, протипролежневі матраци тощо.