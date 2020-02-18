Завдяки благодійній їдальні у Тернополі безхатченки мають безкоштовні гарячі обіди. Їжу готують у благодійному фонді «Карітас». До утримання закладу долучаються меценати та небайдужі тернополяни.

Щодня їдальню відвідують десятки одиноких і малозабезпечених тернополян, – розповідає директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Люди приходять також і за психологічною підтримкою.

«З понеділка по четвер о 12.00 годині самотні особи, люди в кризі та безпритульні приходять до «Карітасу» на благодійний обід. Сьогодні у меню: кукурудзяна каша, м’ясо тушене, салат з бурячка, сирок голландський та суп гречаний. Дякуємо благодійникам, які підтримують діяльність Благодійної їдальні».

Підтримати роботу їдальні можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до волонтерів БФ «Карітас».

Софія Романська