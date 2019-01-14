У Тернополі безхатченко підпалив багатоповерхівку
14/01/2019 0
Розмір тексту:
13 січня о 23:30 виникла пожежа в підвалі багатоквартирного житлового будинку на вул. Протасевича, 6 у Тернополі.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено матрац та сміття на площі 3 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Під час гасіння пожежі врятовано безхатченка, громадянина 1981 року народження, що перебував у приміщенні підвалу. Потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також врятовано житлову будівлю.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України