У Тернополі безхатченко підпалив багатоповерхівку

14/01/2019 Розмір тексту:

13 січня о 23:30 виникла пожежа в підвалі багатоквартирного житлового будинку на вул. Протасевича, 6 у Тернополі.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено матрац та сміття на площі 3 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Під час гасіння пожежі врятовано безхатченка, громадянина 1981 року народження, що перебував у приміщенні підвалу. Потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також врятовано житлову будівлю.