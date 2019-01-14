У Тернополі безхатченко підпалив багатоповерхівку

14/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

13 січня о 23:30 виникла пожежа в підвалі багатоквартирного житлового будинку на вул. Протасевича, 6 у Тернополі.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено матрац та сміття на площі 3 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Під час гасіння пожежі врятовано безхатченка, громадянина 1981 року народження, що перебував у приміщенні підвалу. Потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також врятовано житлову будівлю.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,454 / 12.13m