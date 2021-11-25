Гарячим какао пригощають у Тернополі безхатьків і малозабезпечених людей. Ініціативу розпочали у благодійному фонді «Карітас». Акцію реалізовують, завдяки підтримці небайдужих тернопільських підприємців.

Тернополянин Іван Поліщук відвідує благодійний фонд «Карітас» третій рік поспіль. Чоловік каже, що отримує тут не лише матеріальну, а й моральну підтримку. «Кожне добре слово для нас важливе. Тому ми приходимо сюди не так за тією кружкою какао, а щоб з нами поспілкувалися. Люди у більшості не звертають увагу на інших, зайняті своїми справами. Тому дуже вдячні нашим благодійникам, священикам за все те добре, що вони роблять для нас. Вони зігрівають наші серця любов’ю, а тіла гарячим напоєм».

Нагадаємо, у Тернополі благодійна їдальня функціонує при фонді “Карітас” понад двадцять років поспіль. Підопічні закладу — люди з інвалідністю, малозабезпечені, безхатьки, одинокі жителі краю. Вони відвідують їдальню двічі на тиждень і отримують тут безкоштовні гарячі обіди.