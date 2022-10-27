У Тернополі на вулиці Квітки Цісик бетонна плита, яку переносив будівельний кран, впала на подвір’я приватного будинку.

Про це в Інстаграмі повідомив господар будинку Сергій Юрків, передає Суспільне.

“Я живу зі своєю дружиною і маленькою донечкою в приватному секторі у Тернополі. Одного “прекрасного” дня біля мого дому почали будівництво. Забудовник запевнив нас, що планує звести невеличкий приватний будинок “на дві сім’ї”. Та з часом виявилось, що це зовсім не “на дві сім’ї”, а велика багатоповерхівка! Яка до того ж повністю закрила нам сонячну сторону. Але це, напевно, найменша з проблем”, – розповів чоловік у своєму дописі.

За його словами, будівельники не дотримуються правил безпеки.

“Мало того, що над моїм подвір’ям та будинком постійно літають величезні кількатонні плити, то одна з таких плит впала прямо на моє подвір’я. Плита впала на відстані кількох метрів від хати. Можете уявити, що я відчував, коли почув про це, перебуваючи в сотнях кілометрів від своєї сім’ї на війні. Я не покину цієї ситуації просто так. Забудовник відповість у суді”, – каже Сергій Юрків.

У паспорті об’єкта, який розміщено біля будівництва за адресою Квітки Цісик (колишня вулиця Ломоносова) йдеться, що зводять індивідуальний житловий будинок з прибудованими прімещеннями для індивідуальної та підприємницької діяльності.

Замовники: Чура Ю.І та Коренківський О.І. Генеральний проектувальник: комунальне підприємство “Місто”. Технічний нагляд здійснює Стойків Д.П.

На місце події виїхала знімальна група Суспільного. За словами кореспондента, близько 12 години на будівельному майданчику до них вийшов чоловік, який не представився. Він сказав, що ситуацію не коментуватиме та попросив знімальну групу покинути територію, бо це приватна власність.

Кореспонденти Суспільного звернулися по коментар до КП “Місто”. Архітектор цього підприємства Андрій Підвальний сказав:

“Це проєкт індивідуального житлового будинку на три поверхи, плюс мансарда. В липні замовник отримав містобудівні умови і обмеження, й у кінці 2021 на початку 2022 року розпочав будівельно-монтажні роботи. На основі містобудівних умов і обмежень був розроблений робочий проєкт, який надалі пройшов експертизу і, по суті, всі технічні умови замовником теж були подані разом з технічними умовами на експертизу. Проєкт пройшов експертизу і є в єдиному державному будівельному порталі. Є повідомлення про початок будівельно-монтажних робіт і висновок експертизи”.

Також Андрій Підвальний розповів, чому плита могла впасти на подвір’я:

“Погана основа, на яку спиралася лапа крану і він поїхав. Автоматика спрацьовує так, що він не може здійснювати підйом, лише опуск плити. Відповідно, я не знаю, в якому положенні вона була в той момент. Але факт той, що він її підняти не міг, і мусив якось аварійно її приземлити”.

Адвокат Богдан Будзик цей випадок коментує так:

“Насторожує те, що, на мою суб’єктивну думку, в принципі не були дотримані безпосередньо елементарні безпекові норми. Тобто, під час проведення будівельних робіт, очевидно, виникла ситуація, яка могла би призвести до якихось фатальних наслідків. Відповідно, цікавить, чи є проєкт організації безпосередньо будівництва, оскільки його у відкритому доступі немає. І яким чином замовник обгородив саме місце проведення будівельних робіт, і що він зробив задля того, щоби люди, які проживають поруч, перебували у безпеці?”

Ірина Моргун, Суспільне