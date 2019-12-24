Відділ неперервної післядипломної педагогічної освіти створили у Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Відповідне рішення прийняли на 42-ій сесії Тернопільської міської ради.

Тернопіль став першим містом в Україні, де послуги підвищення кваліфікації для педагогічних працівників надаватимуть на рівні міського управління освіти. До цього такі послуги надавали тільки на рівні обласних центрів підвищення кваліфікації. Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Тернопільський методичний центр отримав у серпні цього року.

– Виробити ліцензію було непросто, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Нашими методистами, науковцями, професорами, фахівцями, вчителями створено 150 навчальних програм. Ми єдиний в Україні не обласний інститут, а міський відділ. На сьогодні у нас зареєстровано 5 тисяч осіб, які мають бажання підвищувати кваліфікацію у нашому відділі. Пов’язано це з тим, що до сьогодні педагогам читали лекції 10-річної давності. Зараз наші фахівці дають майстер-класи і тренінги відповідно до нового закону про освіту, про нову українську школу. До нас приїжджали переймати досвід аналітик Асоціації міст з питань освіти Людмила Мозгова, начальники управлінь освіти з Вінниці, зі Львова. Наших фахівців запрошують проводити майстер-класи відповідно до нових навчальних програм, підвищувати кваліфікацію педагогам у Кропивницькому, Одесі, Миколаєві, Борисполі, Новоукраїнці, і готові за це перераховувати нам відповідні кошти.

На сесії погодили не тільки створення відділу неперервної післядипломної педагогічної освіти, а й штатний розпис Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Новий відділ при Тернопільському методичному центрі запрацює з січня 2020 року.

Ольга Трач

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