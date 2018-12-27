У Тернополі батько так грався з дитиною, що вона опинилася в реанімації

27/12/2018 Розмір тексту:

З геморагічним інсультом, в церебральній комі та набряком головного мозку до реанімації потрапила малолітня дівчинка.

Про нещастя на лінію 102 повідомив лікар обласної дитячої лікарні. Подія трапилося 25 грудня близько 19:20.

За інформацією поліції, дівчинка ввечері гралася разом з татом. Останній підкидав доньку до гори. Проте під час одного з підкидань, каже чоловік, він помітив, що дитина ослабла в повітрі і зловити її не зміг. Донька впала без свідомості. Дівчинку забрала швидка. На момент нещастя тато був тверезий. Як стало відомо, тернополянка з дитинства хворіла, пізно почала ходити. Неодноразово проходила реабілітацію в медзакладах.

Що сталося насправді і чи пов’язаний стан та травми дитини з падінням встановлять медики. Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ – Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.