У Тернополі азербайджанець збив на тротуарі двох людей. Як його покарали?

Дорожньо-транспортна пригода з вини іноземного громадянина трапилася у Тернополі – водій збив двох пішоходів і залишив місце події.

Як вбачається із матеріалів судової справи, випадок трапився в обласному центрі 2 серпня цього року – ввечері, близько 21.00, на вулиці Кривоноса водій автомобіля “ВАЗ 2103” проявив неуважність і допустив виїзд на тротуар, де збив двох пішоходів.

Після скоєння автопригоди водій, громадянин Азербайджану, залишив місце події. Однак згодом повернувся туди ж.

За інформацією поліції, у результаті аварії двоє пішоходів, 46-річна та 36-річна жінки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню. Оскільки водія притягнули не до кримінальної, а до адміністративної відповідальності, то це означає, що потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження.

Отож, працівники поліції на винуватця ДТП склали два адміністративні протоколи – за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело ДТП) і за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця автопригоди).

У своїх письмових поясненнях водій ВАЗу розповів, що біля зупинки громадського транспорту під час розвороту в його автомобілі заблокувало кермо. Тому він не міг вчасно зупинитись, виїхав на тротуар, де й скоїв наїзд на двох жінок. Після ДТП якийсь невідомий чоловік підбіг до водія та вдарив його кулаком в обличчя.

Водій ВАЗу пояснював, що після цього злякався і покинув місце аварії. Потім на місце ДТП повернувся уже разом зі своїми родичами.

Вивчивши матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд постановив водія ВАЗу, громадянина Азербайджану, визнати винним у вчиненні порушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Окрім того порушник має сплатити 454 гривні судового збору.

Тернопільський міськрайонний суд окремо також розглянув справу стосовно цього ж водія за ст. 122-4 КУпАП.

Дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного порушення і за залишення місця ДТП призначив йому покарання у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

Також порушник має сплатити 454 гривні судового збору.