На Коновальця у Тернополі – ДТП, водій чудом залишився живим

“Чудом залишився живим”, – так кажуть медики про водія, який напередодні на вулиці Коновальця на повороті в’їхав у два електричні стовпи. Водій їхав знизу до гори. Патрульна поліція перекрила вулицю Коновальця з обох сторін. Водії були вимушені об’їжджати місце ДТП, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

На фото, які розмістила у соцмережі Фейсбук Вікторія Степанова видно, що від удару один стовп упав, а інший нахилився. Далі Іванка Шумеха написала, що вона бачила цю пригоду:

“На моїх очах сталась аварія… Коновальця 10, там різкий поворот дуже і ті, хто не знає цього, напевно, не зменшують швидкість”.- повідомляє пані Іванка.

Сьогодні відомо, що 37 -річний водій позашляховика у лікарні. Стан чоловіка середньої важкості.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Тернопільській області, оскільки аварія без потерпілих, то відомості про неї до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносили.