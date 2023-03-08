Учора близько 12-ї години на службовий планшет патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Івана Мазепи.

Інспектори оперативно прибули на місце події та з’ясували, що водій автомобіля Nisan припаркував транспортний засіб на узбіччі та пішов у справах. Громадянин не вжив усіх заходів для безпечної зупинки, тому автомобіль здійснив некерований рух та пошкодив термінал безготівкового розрахунку.

На щастя, ніхто не постраждав.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та направили справу до суду.

“Нагадуємо, відповідно до пункту 15.12 ПДР України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього або незаконного заволодіння ним.

За для уникнення самовільного руху автомобіля, радимо водіям, перш ніж залишити автівку, забезпечити її нерухомість за допомогою стоянкової гальмівної системи.

Правильний алгоритм дій для безпечної зупинки:

заглушити двигун;

поставити автомобіль на стоянкове гальмо;

підняти бічні скла;

замкнути всі двері та багажник.

Будьте відповідальними та подбайте про безпеку свого авто”, – звертаються у патрульній поліції.