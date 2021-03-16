У Тернополі автомобіль наїхав на возика з півторарічною дитиною. ФОТО

Із забоєм щоки до травмпункту звернулася жителька Тернополя. Меддопомога потрібна була її півторарічній доньці.

Травми дівчинка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 15 березня близько 12:30 на вулиці Коновальця.

За попередньою інформацією, жінка з візочком вийшла на проїжджу частину із-за джипу, припаркованого на узбіччі. Через обмежену видимість вона не побачила, що дорогою їде авто, а водій не помітив пішохода з візочком. Як результат, кермувальник SKODA здійснив наїзд на коляску.

До слова, на проїжджу частину жінка вийшла за межами пішохідного переходу. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. На момент ДТП він був тверезий.

Дитину не госпіталізовували. Після надання меддопомоги її відпустили додому.