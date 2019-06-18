Дорожньо-транспортна пригода сталася біля зупинки “Готель “Галичина”.

Як повідомляє видання “20 хвилин“, там автомобіль в’їхав у павільон центру продажу нерухомості, який розташований, фактично, на зупинці громадського транспорту.

За інформацією видання, люди внаслідок інциденту не постраждали. Автомобіль лише пошкодив скло павільйону.

Власник центру продажу нерухомості розповів, що автівка була припаркована на стоянці біля бару “Маяк”. У якийсь момент вона покотилася і, проїхавши кілька сотень метрів, зупинилася на протилежному боці дороги.

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.