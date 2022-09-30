Недотримання дистанції – причина двох автопригод у Тернополі.

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив 19-річний тернополянин. Травми юнак отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, 29 вересня близько 20:00 на вулиці 15 Квітня водій автомобіля SKODA FABIA не дотримався дистанції та допустив зіткнення з AUDI А6, якою керував потерпілий.

Після надання меддопомоги тернополянина відпустили за місцем проживання. Винуватець аварії попередньо був у стані алкогольного сп’яніння. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

На вулиці Будного, неподалік готельного комплексу, не розминулися того ж вечора автобус та вантажівка. Аварія трапилася близько 23:00. Водій “Неоплану” не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у задню частину DAF. На момент ДТП пасажирів ні в автобусі, ні у вантажівці не було. В результаті удару тілесні ушкодження отримав водій автобуса.

Причини обох аварій встановить слідство.