Сьогодні тернопільські активісти знову протестували під стінами обласної ради. Вони вимагали відмовитися від застосування формули Штайнмайєра, щоб не допустити капітуляції України у війні з Росією.

До акції протесту долучилися представники Галицької партії, «Правого сектору», ветерани російсько-української війни.

Як зазначила співорганізаторка акції, голова ГО «Об’єднання учасників АТО Галиччини» Ружена Волянська, у результаті сьогоднішньої акції було домовлено про позачергове скликання сесії обласної ради.

«Це ще одна перемога на шляху до недопущення капітуляції України у війні проти Росії. Ми здобудемо мир тільки перемогою. Сподіваємося, що депутати обласної ради підтримають звернення представників ветеранських організацій».

Нагадаємо, що 26 вересня ветерани Добровольчого Українського Корпусу та побратимські ветеранські організації підписали і зареєстрували спільне звернення, в якому висунули чіткі вимоги, задля захисту України на геополітичному рівні, які стосуються протидії наданню автономії будь-яким регіонам України, змінам законів про референдум та вибори, будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України.

Софія Романська