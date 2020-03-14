Боротьба з наркоторговцями триває у Тернополі. Громадські активісти, які в минулому були залежними, ліквідовують рекламні надписи наркотиків. Підтримують ініціативу і місцеві комунальники.

Активно ліквідовують рекламні надписи наркотиків у Тернополі від початку року. Втім, на місці зафарбованих графіті, заявляються нові, – зазначає співкоординатор ініціативи Олег Коган. Зобов’язані усувати надписи підприємці, власники будівель.

«Коронавірус – то проблема, але наркоманія – ще страшніша проблема! Давайте не будемо байдужими. Долучайтеся до акції із ліквідації рекламних надписів наркотиків, будемо вдячні за будь яку посильну для вас участь в боротьбі з наркоманією».

Як повідомили в управлінні муніципальної інспекції Тернопільської міськради, реклама наркотичних речовин на фасадах будівель у Тернополі набула масового характеру. Цьогоріч було виявлено більше 150 відповідних графіті, які вказують на телеграм-канали поширення наркотичних речовин. Власників будинків, які відмовляються ліквідовувати такі надписи, штрафуватимуть.

Софія Романська