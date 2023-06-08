Учора під час патрулювання на вулиці Степана Будного, інспектори помітили автомобіль Tesla, водій якого перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та водій, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух, порушуючи правила дорожнього руху. Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника в селі Великі Гаї, повідомляють у патрульній поліції.

Під час спілкування з охоронцями порядку, чоловік поводився агресивно й відмовився пред’явити посвідчення водія та документи на автівку. Інспектори встановили особу порушника та склали на водія протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу), винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування автомобілем.