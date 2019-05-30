Керування автомобілем у нетверезому стані – поширене порушення, – констатують патрульні поліцейські. Попри високі штрафи нетверезих за кермом не меншає. А дехто нехтує вимогою вдруге і втретє.

Учора у Тернополі поліцейські зупинили тридцятирічного водія у нетверезому стані. Чоловік відмовився від проходження медичного огляду, – кажуть у Патрульні поліції області. Втім, як пізніше виявили правоохоронці, цей чоловік вже двічі притягувався до відповідальності за керування у нетверезому стані.

«Учора ввечері близько 21 години під час патрулювання по вулиці Протасевича інспектори помітили автомобіль Chevrolet Aveo, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Поліцейські відразу його зупинили. Надалі під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: поведінка що не відповідає обстановці, почервоніння обличчя, звужені зіниці ока, які не реагують на світло. Він, у встановленому законом порядку, відмовився проходити огляд у найближчому медичному закладі. Також, патрульні встановили, що водій уже отримував два протоколи за керування напідпитку протягом року. На 30-річного громадянина інспектори склали адмінматеріали за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яку позбавлено такого права) та ч. 3 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП».

За словами патрульних поліцейських, тридцятирічному водієві загрожує штраф у розмірі 40 800 гривень та позбавлення права керувати автомобілем до десяти років.

Додамо, відповідно до нового закону, який запрацює в Україні через декілька років, за аналогічне порушення передбачена кримінальна відповідальність.

Софія Романська