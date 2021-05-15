Збори військових капеланів відбулися у Тернополі 14 травня. Провели таке зібрання із благословення Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора (Писика).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» написав отець Вячеслав Кізілов.

Саме на цих зборах військових капеланів, за його словами, відразу 14 священників отримали капеланські посвідчення СУВД ПЦУ (Православної церкви України), повідомляє Терен.

Окрім того, присутні привітали капелана 44-ї артилерійської бригади протоієрея Володимира Андрухіва із почесним визнанням його “Людиною року-2020”.

Що цікаво, сьогодні стало відомо і те, що капеланів з Тернопільщини нагородили подякою військового шпиталю, що у місті Сєвєродонецьк.

За нагоди, владика Нестор нагородив за багаторічну сумлінну працю низку священників. Зокрема, нагороду отримали протоієреї – Петро Будзило, Богдан Слонь, Михайло Бісовський, Олександр Копійковський та Михайло Кільчицький.

– Щира подяка військовим священникам Тернопілля за вірне служіння Богові та людям, – резюмував врешті отець В’ячеслав Кізілов.

До слова, цей священик відомий не лише на Тернопіллі як капелан і волонтер.