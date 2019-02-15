У Тернополі 1300 студентів заспівали “Червону руту”
1300 студентів Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка виконували пісню «Червона рута». Відтак цю подію внесли до Книги рекордів Тернополя.
Тернопільські студенти заспівали «Червону руту» у перерві між парами у подарунок усім закоханим. Ініціатори Книги рекордів нарахували 1300 співаків, серед них були й музиканти. Відтак хлопцям і дівчатам вдалося встановити рекорд “Наймасовіше виконання пісні “Червона рута” студентами в історії Тернополя”.
Ідея заспівати «Червону руту» належить студентам педагогічного університету, – відзначив ректор Богдан Буяк.
«Студенти забажали виконати цю пісню. Ми підтримали їхню ідею та допомогли зібрати максимальну кількість співаків. В результаті, щоб заспівати цю пісню прийшло 1300 студентів нашого університету. А загалом виконання було дуже гучним і принесло нам усім багато позитивних емоцій».
До слова, в історії Тернополя – це вже 37-ий рекорд.
Софія Романська
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