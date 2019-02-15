У Тернополі 1300 студентів заспівали “Червону руту”

15/02/2019 Розмір тексту:

1300 студентів Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка виконували пісню «Червона рута». Відтак цю подію внесли до Книги рекордів Тернополя.

Тернопільські студенти заспівали «Червону руту» у перерві між парами у подарунок усім закоханим. Ініціатори Книги рекордів нарахували 1300 співаків, серед них були й музиканти. Відтак хлопцям і дівчатам вдалося встановити рекорд “Наймасовіше виконання пісні “Червона рута” студентами в історії Тернополя”.

Ідея заспівати «Червону руту» належить студентам педагогічного університету, – відзначив ректор Богдан Буяк.

«Студенти забажали виконати цю пісню. Ми підтримали їхню ідею та допомогли зібрати максимальну кількість співаків. В результаті, щоб заспівати цю пісню прийшло 1300 студентів нашого університету. А загалом виконання було дуже гучним і принесло нам усім багато позитивних емоцій».

До слова, в історії Тернополя – це вже 37-ий рекорд.

Софія Романська