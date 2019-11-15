Момент вчинення злочину зафіксувала камера спостереження. Поліцейським не склало труднощів встановити особу неповнолітнього.

10 листопада до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку трюкового самоката. Ролер зник з ігрового майданчика. Вартість втраченого потерпілі оцінили у понад півтори тисячі гривень.

Оглядаючи місце злочину, поліцейські скористалися відео з камер спостереження і з’ясували, що причетними до незаконного привласнення можуть бути троє неповнолітніх, котрі, помітивши залишений без нагляду колісний транспорт, тривалий час вичікували, аби скористатися моментом і викрасти чужу річ. В ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що привласнив чужий самокат 13-річний школяр.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.