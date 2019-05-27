На вірність українському народові присягнули нові поліцейські. Серед них – троє співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та дев’ятеро бійців батальйону поліції особливого призначення «Львів».

Урочисте складання присяги відбулося у Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Привітав новобранців з урочистою подією заступник начальника Головного управління Національної поліції краю Михайло Білецький. Він побажав поліцейським чесно та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

– Сьогодні лави поліцейських Тернопільщини та Львівщини поповнюються новими працівниками. Тож нехай ця урочиста мить стане запорукою свідомого ставлення до професії та відданого служіння українському народу, – зазначив Михайло Білецький.

Протягом двох з половиною місяців поліцейські проходили курс навчання в Тренінговому центрі ГУНП України в Тернопільській області. Вивчали законодавчу базу, засвоювали на практиці вогневу та тактичну підготовку, заходи фізичного впливу.

Як стверджують бійці, вони отримали ґрунтовні знання та готові до виконання покладених на них обов’язків. Євгеній Косолапов – серед тих, хто поповнив лави поліцейських. Чоловік протягом 2014 -2016 років служив у роті «Тернопіль» та звільнився з певних причин, проте знову вирішив повернутися.

– Це свідомий вибір, ніяких вагань у мене не було. В наш непростий час кожен із нас повинен вносити лепту в розвиток держави, а у нашому випадку ще й у захист, – переконаний боєць.

Після складання присяги поліцейські відбули до місць несення служби.