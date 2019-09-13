Розпилили в очі газ із балончика, розбили об голову пляшку та почали наносити нею тілесні ушкодження. На жителя Сьєрра-Леоне напали троє громадян Ліберії. Усі учасники конфлікту – студенти одного із місцевих вишів.

Про напад та побої поліцейським повідомив сам потерпілий – студент другого курсу, 1995 року народження. Юнак каже, що під під’їздом, в якому знімає квартиру, зустрів знайомого. Разом з ним було ще двоє хлопців. Тріо попросилося зайти у квартиру.

Саме після того, як двері у помешканні зачинилися, ліберійці почали бити орендаря житла. Між побоями вони обшукували квартиру. Забравши сім тисяч гривень, особисті документи, телефон та іншу побутову техніку, нападники залишили приміщення. Потерпілий викликав поліцію та звернувся за меддопомогою до лікарні.

За словами Юрія Барабана, керівника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), оперативники карного розшуку затримали іноземців менш як за добу. У них вилучили частину викраденого майна.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 187 частина 3 ККУ – Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна, повідомляють у поліції.