У місті продовжили реалізовувати програму з відновлення екосистеми Тернопільського ставу та інших міських водойм.

Зокрема, цими днями для очищення ставу, пригнічення розвитку синьо-зелених водоростей і збагачення води киснем у найбільшу міську водойму внесли суспензію хлорели.

Як зазначає керівник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» Микола Ткач, 200 кг пасти водоростей хлорели внесли уздовж Набережної ставу, на ділянці від Церкви Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква) і до відпочинкової зони Циганка. Хлорела сприятиме зменшенню цвітінню ставу у теплий літній період.

Також однією із найважливіших властивостей цих водоростей є те, що хлорела не споживає кисень, а навпаки збагачує воду киснем завдяки чому розвиваються усі мікроорганізми. Хлорела також регулює кисневий баланс водойми, вона є кормом для живих мікроорганізмів, якими харчується риба. Використання хлорели допомагає підтримувати екологічну рівновагу та покращувати якість води у Тернопільському ставі, що сприяє розвитку екосистеми.

Нагадаємо, у Тернопільський став внесли 10 тонн суспензії водоростей хлорели.