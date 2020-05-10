Договір про співпрацю уклали директор комунального підприємства «Тернопільська кінокомісія» та підприємець Володимир Ільчук.

Мета договору – забезпечити населення Тернопільської міської територіальної громади та гостей міста можливостю переглядати кращі твори українського та світового кінематографу, проводити допрем’єрні покази за участю творчих груп, майстер-класи, надавати послуги в галузі кіноосвіти та інших соціальних заходів на безоплатній основі для найширших верств населення в тому числі учасників АТО, соціально незахищених та людей з особливими потребами. Дозвіл на укладання такого документу підприємству надали на одному із засідань виконкому.

– Йде мова про відновлення функціонування Палацу кіно, – пояснив заступник міського голови Леонід Бицюра. – Взимку припинив працювати кінотеатр Сінема Сіті. Тому, ще до карантину ми почали шукати партнерів, які б модернізували кінотеатр на вулиці Івана Франка. І такий партнер звернувся до нас. Через реалізацію цього договору буде модернізовано наш кінотеатр. Заплановано, що на обладнання буде витрачено мільйон гривень. Під час карантину театри не працюють, але ми використаєм цей час, щоб зробити проект та ремонт кінотеатру. Усі витрати будуть йти за рахунок підприємця, з яким укладено договір.

Ольга Трач