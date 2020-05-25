Тернопільські церкви переходять до адаптивного карантину.

За вимогами Кабміну, з 22 травня богослужіння дозволяються за участю однієї людини на 10 квадратних метрів храму. Також необхідно дотримуватися маскового режиму та інших санітарно-епідеміологічних правил. У таких умовах відбулася недільна літургія в Архикатедральному соборі.

«Під час карантину найбільше не вистачало церковної спільноти. З нетерпінням чекала того моменту, коли нарешті переступлю поріг рідного храму. Атмосфера тут особлива. Раділо серце від співу церковного хору, тішить душу Слово Боже, яке лунає з уст священиків. Усі разом молилися за наш край, здоров’я усіх його жителів, мир і спокій», – каже тернополянка Олена Григорівна.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує губернаторам відкрити церкви для людей під час карантину. Він переконаний, що вони є організаціями першої необхідності в умовах пандемії коронавірусу.

Софія Романська